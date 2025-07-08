В ФФУ прокомментировали решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить к чемпионату мира российских спортсменок, которые имеют воинские звания армии РФ.

"Это – плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности. Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный.

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Такое дерзкое решение стало возможным поскольку все предыдущие жалобы Федерации фехтования Украины оставались без реагирования, в том числе со стороны Международного олимпийского комитета", – заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев.

Украинская федерация фехтования сейчас определяет юридические шаги, для того, чтобы противодействовать решению FIE, а также обратится в СНБО и СБУ с призывом применить предусмотренные законом меры в отношении руководства Международной федерации фехтования.

Напомним, что допуск на ЧМ-2025 получили майор ВС РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян и прапорщик Ольга Никитина. Кроме того, на Великую и Егорян Украина ранее наложила санкции.

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