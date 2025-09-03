Федерация бокса Украины стала частью организации World Boxing – принято историческое решение
Украинские боксеры получили возможность выступать на самом высоком любительском уровне.
"Совет директоров Всемирной боксерской ассоциации одобрил заявку Федерации бокса Украины. Это открывает для наших спортсменов двери ко всем турнирам под эгидой World Boxing, а именно Кубков мира и Чемпионатов мира, а также других международных соревнований.
Уже завтра в Ливерпуле начнется первый чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing, где украинская команда будет соревноваться на самом высоком уровне.
Каждый наш боксер выходит в ринг не только за медали – а и за честь страны. Федерация бокса Украины делает все возможное для развития украинского бокса, поддержки наших спортсменов и новых побед.
Искренняя благодарность тренерам, спортсменам, партнерам, команде ФБУ – всем, кто был рядом в течение этого непростого периода. Спасибо за вашу поддержку, доверие и веру в нас. Правда победила – и это наша общая победа. Мы ценим каждого из вас и благодарны, что все это время были и продолжаете быть с нами", – говорится в сообщении Федерации бокса Украины.
Участие украинских боксеров в ЧМ, который с 4 по 14 сентября будет проводиться в Ливерпуле, было под вопросом из-за того, что национальная федерация не имела членства в World Boxing.
Организация World Boxing была создана в 2023 году для сохранения бокса в олимпийской программе. МОК весной этого года заново включил бокс в программу Олимпийских игр. Ранее решением МОК Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет российский функционер Умар Кремлев, была лишена права проводить олимпийские соревнования.
