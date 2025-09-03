"Совет директоров Всемирной боксерской ассоциации одобрил заявку Федерации бокса Украины. Это открывает для наших спортсменов двери ко всем турнирам под эгидой World Boxing, а именно Кубков мира и Чемпионатов мира, а также других международных соревнований.

Уже завтра в Ливерпуле начнется первый чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing, где украинская команда будет соревноваться на самом высоком уровне.

Каждый наш боксер выходит в ринг не только за медали – а и за честь страны. Федерация бокса Украины делает все возможное для развития украинского бокса, поддержки наших спортсменов и новых побед.

Искренняя благодарность тренерам, спортсменам, партнерам, команде ФБУ – всем, кто был рядом в течение этого непростого периода. Спасибо за вашу поддержку, доверие и веру в нас. Правда победила – и это наша общая победа. Мы ценим каждого из вас и благодарны, что все это время были и продолжаете быть с нами", – говорится в сообщении Федерации бокса Украины.

Участие украинских боксеров в ЧМ, который с 4 по 14 сентября будет проводиться в Ливерпуле, было под вопросом из-за того, что национальная федерация не имела членства в World Boxing.

Организация World Boxing была создана в 2023 году для сохранения бокса в олимпийской программе. МОК весной этого года заново включил бокс в программу Олимпийских игр. Ранее решением МОК Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет российский функционер Умар Кремлев, была лишена права проводить олимпийские соревнования.

