Стало известно, где можно будет посмотреть игры следующего сезона баскетбольной Суперлиги.

Федерация баскетбола Украины подписала контракт с Киевстар ТВ о правах на трансляцию матчей следующего сезона Суперлиги, сообщает ФБУ.

Отмечается, что 50% матчей украинской Суперлиги можно будет посмотреть на Киевстар ТВ, который стал официальным транслятором чемпионата. Игры можно будет смотреть бесплатно и в прямом эфире. Другие поединки будут транслироваться на YouTube-канале ФБУ.

Напомним, что сезон Суперлиги 2025/26 стартует 3 октября. За звание чемпиона Украины будут бороться 10 команд: Днепр, Киев-Баскет, Черкасские Мавпы, Ровно, Кривбасс, Старый Луцк, Запорожье, Прикарпатье-Говерла, Харьковские Соколы и Нико-Баскет.

