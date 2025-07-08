Фаворит спринтерского зачета Тур де Франс выбыл из соревнований после тяжелой аварии – ВИДЕО
Бельгийский велогонщик команды Alpecin–Deceuninck Яспер Филипсен досрочно завершил выступления на Тур де Франс из-за падения на третьем этапе многодневки.
Филипсен претендовал на победу в очковом зачете “Большой петли”, которую возглавлял в 2023 году. Бельгиец подтвердил свой статус фаворита после победы на первом этапе. На втором заезде Филипсен не смог удержать свое лидерство, а третий этап стал для него последним на соревнованиях.
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Бельгийский велогонщик потерпел тяжелое падение за 60 километров до финиша. К инциденту привело столкновение между Брианом Кокаром и Лауренцом Рексом, француз срикошетил в Филипсена, а тот жестко упал на асфальт.
Яспер Филипсен поднялся на ноги, однако продолжить гонку не сумел из-за тяжелых повреждений. Alpecin–Deceuninck в своих соцсетях сообщили, что спортсмен получил перелом ключицы и сломал по меньшей мере одно ребро. Спортсмена транспортируют в больницу бельгийского города Геренталс, где проведут операцию.
Стоит отметить, что в команде бельгийца отказались возлагать вину в травме своего спортсмена на Кокара.
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