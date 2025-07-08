Филипсен претендовал на победу в очковом зачете “Большой петли”, которую возглавлял в 2023 году. Бельгиец подтвердил свой статус фаворита после победы на первом этапе. На втором заезде Филипсен не смог удержать свое лидерство, а третий этап стал для него последним на соревнованиях.

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Бельгийский велогонщик потерпел тяжелое падение за 60 километров до финиша. К инциденту привело столкновение между Брианом Кокаром и Лауренцом Рексом, француз срикошетил в Филипсена, а тот жестко упал на асфальт.

Яспер Филипсен поднялся на ноги, однако продолжить гонку не сумел из-за тяжелых повреждений. Alpecin–Deceuninck в своих соцсетях сообщили, что спортсмен получил перелом ключицы и сломал по меньшей мере одно ребро. Спортсмена транспортируют в больницу бельгийского города Геренталс, где проведут операцию.

Стоит отметить, что в команде бельгийца отказались возлагать вину в травме своего спортсмена на Кокара.

The green jersey goes DOWN in the battle for the intermediate sprint and it looks like a bad one



That might be the end of Jasper Philipsen's Tour de France pic.twitter.com/oUbuDJzzh2 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 7, 2025

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