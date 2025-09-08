Мумбру был госпитализирован перед стартом турнира из-за острой инфекции, сообщает BasketNews.

Федерация баскетбола Германии объявила, что испанец провел эмоциональную встречу с игроками и персоналом и передал обязанности тренера своему помощнику Алану Ибрагимагичу. Алан заменял Мумбру на групповом этапе Евробаскета, когда тот находился в больнице.

Италия осталась без тренера после неудачи в плей-офф ЧЕ по баскетболу

"За последние несколько дней я понял, что физически не готов руководить командой, находясь у скамейки запасных во время матчей. Я решил изменить распределение обязанностей тренерского штаба и поручить Алану исполнять обязанности главного тренера во время матчей.

Я все равно буду на скамейке запасных, поддерживая команду, и мы продолжим тесно сотрудничать. Я верю, что это лучший способ помочь команде достичь успеха", – сказал Мумбру.

Напомним, что Германия является одной из двух команд, которые до сих пор не проигрывали на нынешнем чемпионата Европы. Другой такой сборной является Турция. В четвертьфинале турнира "Бундестим" сыграет со Словенией, матч состоится 10 сентября, начало – в 21:00 по киевскому времени.

