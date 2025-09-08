Исландский силач Хафтор Бьернссон, который широко известен ролью Грегора "Горы" Клигана в сериале Игра престолов, установил невероятное достижение в Бирмингеме.

Бьернссон в третий раз в своей карьере превзошел мировое достижение в становой тяге. Тор поднял невероятные 510 кг, побив рекорд в 505 кг, который был установлен им же ранее в этом году.

"С ума сойти, как легко это было. Я искренне верю, что смог бы поднять 530 кг", – написал Бьернссон в Instagram после установления нового достижения.

Бьернссон, на счету которого 32 победы на международных соревнованиях и 129 мировых рекордов, является третьим по количеству титулов стронгменом в истории и считается самым сильным спортсменом в истории. Имея 199 кг веса, исландец – единственный человек, который выиграл титулы Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man и World's Strongest Man в одном календарном году. Это достижение он установил в 2018 году.

К сожалению, в апреле этого года исландец зашкварился визитом в Россию. Там он принял участие в соревнованиях по силовым видам спорта, за что был подвергнут жесткой критике в социальных сетях.

