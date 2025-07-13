Флорида второй раз подряд завоевала главный трофей сезона в НХЛ.

Максим Иванов с Кубком Стэнли без его фамилии / Фото: instagram.com/max_ivanov68

Чемпионство Флорида позволило клубу выгравировать на Кубке Стэнли фамилии 52 хоккеистов команды и представителей клуба. Однако среди них не оказалось имени российского тренера Максима Иванова, сообщают росСМИ.

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Иванов в заявке Флориды значится как тренер по развитию индивидуальных навыков. Впрочем, это не позволило ему попасть в число представителей клуба, имена которых навечно останутся в памяти на Кубке Стэнли.

Иванова многие считают самым успешным российским тренером в истории заокеанской лиги, ведь он причастен уже к четырем чемпионским трофеям. Ранее он открыто высказывал недовольство тем, что ему не позволяют привезти Кубок Стэнли на родину, согласно традиции НХЛ.

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