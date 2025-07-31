Промоутер Эдди Хирн, который, среди прочего, представляет интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, заявил, что Даниэль Дюбуа после нокаутирующего удара в исполнении Александра Усика был в состоянии продолжить бой-реванш, который состоялся 19 июля в Лондоне.

Промоутер Джошуа настойчиво призвал Усика завершить свою карьеру

"Все считают, что это капитуляция, но мне не нравится называть поражение Дюбуа таким словом. Он упал на колени и дождался, пока рефери досчитает до десяти. Ладно... Признаю, это была капитуляция. Но Усик нанес слишком тяжелый удар.

Давайте дадим Дюбуа что-то схожее с презумпцией невиновности. Например: он просто принял решение не вставать на ноги (смеется – прим.). Как бы там ни было, болельщики считают, что Дюбуа сдался. Если сравнивать с первым поединком против Усика, то тогда был легкий джеб, а здесь реально мощная подача. Но факт остается фактом – он мог подняться на ноги и продолжить бой...", – заявил Хирн в комментарии в комментарии The Stomping Ground.

Реванш между Усиком и Дюбуа, напомним, завершился в пятом раунде досрочной победой украинского боксера.

Промоутер оценил возможность поединка между Джошуа и Джейком Полом: "Нганну уничтожил бы его"