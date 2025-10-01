Баскетбольная Евролига сообщила о введении нескольких изменений в правилах, которые будут действовать в течение сезонов 2025/26 годов.

"Судьи больше не будут выносить предупреждения перед назначением технических фолов за неподобающее поведение или симуляцию/флопинг. Предупреждения будут продолжать выноситься за задержку игры, махание рукой возле глаз шутера и отвлечение его громкими криками, топаньем ногами или аплодисментами возле его глаз.

Тренеры будут автоматически дисквалифицированы, если они или любой зарегистрированный член команды, сидящий на скамейке запасных, выйдут на площадку во время быстрого прорыва соперника. Если тренер или член команды со скамейки запасных срывает быстрый прорыв соперника, выбегая за боковую линию или чрезмерно протестуя, судьи назначат технический фол после завершения эпизода.

Система мгновенных повторов:

Евролига также вводит новые ситуации, в которых может быть использована система мгновенного повтора (IRS). Нарушение правила восьми секунд теперь могут быть пересмотрены судьями в последние 2 минуты четвертой четверти и овертайма, если нарушение было зафиксировано свистком. Тренеры могут обжаловать такие эпизоды в любой момент игры при условии, что было зафиксировано нарушение.

Судьи теперь могут в любой момент игры использовать IRS, чтобы уточнить игрока, который сфолил, если может быть потенциальная ошибка в записи. Тренерские челленджи на такие просмотры не распространяются", – говорится в сообщении на официальном сайте Евролиги.

