Команды Греции и Турции провели поединок 1/2 финала чемпионата Европы-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/2 финала

Греция – Турция – 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22)

Сборная Турции с самого начала матча завладела инициативой и постепенно наращивала свое преимущество. После первой четверти греки проигрывали 10 очков, а после второй уже 18 (31:49).

На достигнутом турецкие баскетболисты не остановились, а во время третьей 10-минутки имели преимущество в 24-26 очков. Матч ими, по сути, был уже выигран. Итоговое преимущество турок составило 26 пунктов – 94:68.

В финале Евробаскета-2025 команда Турции встретится со сборной Германии, которая в первом полуфинале переиграла финскую сборную.

