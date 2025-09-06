Состоялись очередные встречи 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Результаты и отчет о матче читайте на "Футбол 24+"

Евробаскет-2025, мужчины, 1/8 финала

Литва – Латвия – 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25)

Сербия – Финляндия – 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24)

В балтийском дерби сошлись Литва и Латвия. Ход поединка оказался драматичным. Первую половину встречи выиграла Литва, имея преимущество в 10 очков. Латвия в третьей четверти сократила отставание до -2, но не сумела использовать свои шансы. В заключительной десятиминутке команда Римаса Куртинайтиса уверенно контролировала ситуацию. Латвия еще раз приблизилась к сопернику на расстояние семи очков, но Азулос Тубелис и Арнас Величка под занавес встречи окончательно сняли вопрос о победителе.

Лучшим игроком матча стал лидер Латвии Кристапс Порзингис, который набрал 34 очка и 19 подборов. Литовцы одержали победу со счетом 88:79, завоевав путевку в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары Греция – Израиль.

В другом поединке 1/8 встречались Сербия и Финляндия. Матч обещал жаркую дуэль звездных центровых из НБА Николы Йокича и Лаури Маркканена.

Сербы, несмотря на статус безусловного фаворита противостояния столкнулись с большим сопротивлением финнов, которые забрали первую четверть 28:24. Впрочем, уже во второй четверти сербы "подсушили" игру, стали лучше действовать в защите и перед перерывом вышли вперед. "Качели" продолжились в третьей четверти – уже финны перехватили инициативу и перед заключительной 10-и минуткой вышли вперед – 68:66. В решающей четверти команды поочередно выходили вперед, но в конце концов финны дожали фаворитов и сумели сенсационно выиграть – 92:86.

Лучшим игроком матча стал Никола Йокич, который набрал 33 очка, 8 подборов и 3 перехвата.

В 1/4 Евро-2025 сборная Финляндии встретится с победителем пары Франция – Грузия.

