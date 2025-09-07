Польша и Босния и Герцеговина встретились в матче 1/8 финала Евробаскета-2025. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Евробаскет-2025, 1/8 финала

Польша – Босния и Герцеговина – 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)

Второй игровой день плей-офф Евробаскета-2025 стартовал с матча Польши и Боснии и Герцеговины. Первая четверть неожиданно была за боснийцами (23:14), но к концу первой половины поляки сумели сократить отставание. В конце третьей четверти Польша уже вышла вперед. Последнюю партию "Кадра" также завершила победно, одержав победу в +8 очков.

Стоит отметить результативность польского тандема Джордана Лойда и Матеуша Понитки. Натурализованный американец вообще стал самым результативным игроком встречи (28 очков), а Понитка записал в свой актив дабл-дабл (19 очков и 11 подборов).

Сегодня состоится еще три матча 1/8 финала: Франция – Грузия, Италия – Словения и Греция – Израиль. К слову, Польша уже знает будущего соперника в четвертьфинале – ею станет Турция.

