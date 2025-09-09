Команды Литвы и Греции провели четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/4 финала

Литва – Греция – 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)

Греция была фаворитом поединка, но литовская сборная имела преимущество площадки, хотя матч и состоялся в Риге (Латвия). В итоге Йонас Валанчюнас и Ко ничего не смогли противопоставить мощному Яннису Адетокунбо и его партнерам – греки одержали комфортную победу.

Команда Греции свое преимущество наращивала постепенно: после первой четверти оно составляло 5 очков, на большом перерыве – шесть, а после третьей 10-минутки – уже 12. Впрочем, дело было не только в счете – греческие баскетболисты хладнокровно контролировали события на паркете и спокойно шли к победе, которой в итоге добились.

Яннис Адетокунбо стал лучшим игроком матча. Он принес Греции 29 очков, сделал 6 подборов и 2 передачи.

В полуфинале Грецию ждет сборная Турции, которая в 1/4 финала переиграла Польшу (91:77).

