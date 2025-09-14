Команды Греции и Финляндии провели поединок за "бронзу" чемпионата Европы-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, матч за 3 место

Греция – Финляндия – 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)

В драматичном поединке за бронзовые медали чемпионата Европы-2025 сборная Греции одолела Финляндию со счетом 92:89. Финал встречи превратился в настоящий триллер, где судьба матча решилась на последних секундах.

Греки начали уверенно – уже к большому перерыву они создали ощутимое преимущество (48:34) и казалось, что они с легкостью доведут дело до победы. В начале третьей четверти греческая команда достигла максимального преимущества в 17 очков, но Финляндия, возглавляемая Лаури Маркканеном, сумела вернуть интригу.

Кульминация наступила за 5 секунд до сирены. При счете 90:87 в пользу Греции Элиас Валтонен получил право на три штрафных. Он реализовал два, но третий бросок упустил. Маркканен имел шанс добить с подбора, однако также не попал. В итоге мяч оказался у Янниса Адетокумбо, которого соперник сфолил. Лидер греков хладнокровно реализовал оба штрафных и поставил точку в игре.

Адетокумбо стал настоящим героем матча, оформив дабл-дабл – 30 очков и 17 подборов. Его партнерами в нападении стали Тайлер Дорси (20 очков) и Василис Толиопулос (15). У финнов самыми результативными были Маркканен (19), Валтонен (18) и Нкамхуа (15).

JANTUNEN HAD A CHANCE TO PUT FINLAND IN FRONT #EuroBasket pic.twitter.com/HhlmpkmwFP — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

