В 3-м туре чемпионата Европы по баскетболу состоялись матчи в группах С и D. Читайте отчет о них на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 3-й тур

Группа С

Испания – Кипр – 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18)

Босния и Герцеговина – Италия – 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24)

Группа D

Израиль – Франция – 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)

Польша – Исландия – 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)

Евробаскет-2025: исторический трипл-дабл Дончича против Бельгии, Яннис разрывает Грузию

В группе С Испания не заметила Кипр, не позволив сопернику доминировать хотя бы в одном периоде и добыла убедительный разгром. В другом матче Италия перебрасывала Боснию. Балканцы подошли к противостоянию без трех лидеров (Аднана Арсланагича, Миралема Халиловича и Тарика Хрельи), что сказалось. Боснийцы достойно держались только первые две четверти, а после большого перерыва отдали инициативу итальянцам (Симоне Фонтеккио набрал 39 очков).

В группе D Израиль сотворил громкую сенсацию и уверенно переиграл Францию. В параллельной игре Польша одолела Исландию, одержав третью подряд победу. Самым результативным игроком матча стал Джордан Лойд, который набрал 26 очков. А вот исландец Триггви Глинасон оформил дабл-дабл (21 очко и 10 подборов). Как следствие, наши географические соседи набрали 6 очков и уверенно возглавляют свою группу.