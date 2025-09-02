Состоялись первые матчи очередного игрового дня чемпионата Европы по баскетболу. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, 5-й тур

Группа С

Греция – Босния и Герцеговина – 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19)

Группа D

Бельгия – Израиль – 89:92 (15:23, 21:28, 18:20, 35:21)

Сербия без Йокича разобрала Чехию, Литва вышла в плей-офф, Латвия переиграла Португалию – Евробаскет-2025

Сборная Израиля в группе D одержала важную для себя победу во встрече с командой Бельгии. Выигрыш позволил израильтянам забронировать за собой путевку в плей-офф. Ранее из группы место в четверке лучших, которая продолжит борьбу на Евробаскете, себе гарантировала сборная Польши.

В группе С команда Боснии и Герцеговины переиграла Грецию, которая уже прошла в 1/8 финала. Победа повысила шансы балканской сборной на попадание в топ-4, но окончательно судьбу сборной Боснии и Герцеговины решат матчи конкурентов и результат ее заключительной игры с командой Грузии.

Германия сокрушила Великобританию, Черногория прервала полосу неудач, Турция снова выиграла – Евробаскет-2025