Евробаскет-2025: Италия одолела Испанию, Франция переиграла Польшу
Состоялись заключительные матчи очередного игрового дня чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".
Евробаскет-2025, мужчины
Группа C
Италия – Испания – 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)
Группа D
Франция – Польша – 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21)
В группе С ни сборная Италии, ни команда Испании еще не гарантировала себе место в топ-4 турнирной таблицы. Исходя из этого, обе команды в очном противостоянии должны были играть исключительно на победу. Лучше это удалось сборной Италии. Она выиграла и стала одним из фаворитов за место в топ-4 итоговой турнирной таблицы.
В группе D отношения выяснили команды Франции и Польши. Поляки уже имели путевку в 1/8 финала, а французам она была нужна – следовательно, им надо было побеждать. Выиграла команда Франции, чем повысила свои шансы на выход в плей-офф чемпионата.
