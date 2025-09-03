Евробаскет-2025, мужчины

Группа C

Италия – Испания – 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)

Группа D

Франция – Польша – 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21)

В группе С ни сборная Италии, ни команда Испании еще не гарантировала себе место в топ-4 турнирной таблицы. Исходя из этого, обе команды в очном противостоянии должны были играть исключительно на победу. Лучше это удалось сборной Италии. Она выиграла и стала одним из фаворитов за место в топ-4 итоговой турнирной таблицы.

В группе D отношения выяснили команды Франции и Польши. Поляки уже имели путевку в 1/8 финала, а французам она была нужна – следовательно, им надо было побеждать. Выиграла команда Франции, чем повысила свои шансы на выход в плей-офф чемпионата.

