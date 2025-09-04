Состоялись матчи пятого тура Евробаскета в группах C и D. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа C

Италия – Кипр – 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11)

Группа D

Израиль – Словения – 96:106 (22:26, 21:30, 22:23, 31:27)

Евробаскет-2025: Франция разгромила Исландию, Босния и Герцеговина дожала Грузию

Сегодня, 4 сентября встречались лидер и аутсайдер группы С – Италия и Кипр. Итальянцы уже в начале игры обеспечили себе комфортное преимущество, выиграв первую половину игры со счетом 40:19. "Адзурри" спокойно довели матч до победы и заняли первое место в своей группе. Кипр проиграл все игры и остался на последнем позиции.

В группе D состоялась встреча между Израилем и Словенией, которые были конкурентами в турнирной таблице. Словения смогла выиграть первые две четверти, однако в двух следующих Израиль навязал большую борьбу. Матч завершился победой словенцев 106:96.

Наиболее результативным игроком поединка стал Лука Дончич, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла (37 очков, 11 подборов). После этой победы Словения разместилась на второй позиции, Израиль завершил групповой этап на третьем месте.

Радикальные изменения в НБА - планируется уникальный матч с новым форматом