Команды Франции и Грузии провели матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/8 финала

Франция – Грузия – 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)

Сборная Грузии сотворила настоящую сенсацию во встрече с командой Франции, одержав победу 80:70. Грузинская команда впервые в истории вышла в 1/4 финала Евробаскета.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал 33-летний форвард Торнике Шенгелия. Ему удалось набрать 24 очка, сделать восемь подборов и две передачи.

Самым результативным игроком в команде Франции стал 27-летний форвард клуба Жальгирис Сильвен Франсиско. Он принес своей команде 14 очков, сделал четыре подбора, а также отдал три передачи.

