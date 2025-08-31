Состоялись первые матчи пятого игрового дня на Евробаскете-2025. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа С

Грузия – Греция – 53:94 (16:25, 13:21, 12:24, 12:24)

Группа B

Словения – Бельгия – 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21)

Михайлюк – о вызове в сборную на пре-квалификацию ЧМ: "Тренер позволил себе резкие и оскорбительные высказывания"

Сборная Греции без шансов разгромила команду Грузии. Уже после первой половины матча преимущество греков было комфортным – 46:29. Во второй половине команда Янниса Адетокунбо полностью доминировала на площадке, выиграв вторую часть игры 48:24. Общий счет – 94:53. Лидером встречи по набранным баллам стал именно Адетокунбо, который набрал 27 очков.

В поединке между сборными Словении и Бельгии, ожидаемо, главным действующим лицом стал Лука Дончич. Лидер Далласа оформил трипл-дабл – 26 очков, 10 подборов и 11 ассистов. Это лишь пятый такой случай в истории чемпионатов Европы по баскетболу. Благодаря его выступлению словенцы уверенно переиграли бельгийцев и приблизились к выходу в плей-офф.

Испания одолела Боснию, перестрелка Польши и Израиля, уверенные победы Финляндии и Турции: Евробаскет-2025