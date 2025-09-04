Состоялись последние матчи пятого тура Евробаскета в группах C и D. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа C

Испания – Греция – 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22)

Группа D

Польша – Бельгия – 69:70 (17:16, 16:23, 25:19, 11:12)

Евробаскет-2025: Италия не оставила шансов Кипру, Дончич помог Словении одолеть Израиль

В группе С встречались команды Испании и Греции. Пиренейцам для выхода в плей-офф была необходима победа, зато греки уже обеспечили себе выход в следующую стадию соревнований. Несмотря на это, Греция значительно лучше начала матч, выиграв первую четверть с разницей в 11 баллов.

Действующие чемпионы Европы смогли вернуться к игре в третьей десятиминутке. Испанцы нивелировали солидное преимущество Греции и даже вышли вперед, но в конце игры греки провели несколько удачных атак и одержали победу. Испания сенсационно вылетает уже на групповом этапе.

В последнем матче группы D Польша играла с Бельгией. Несмотря на то, что команды находились вблизи друг друга в таблице, матч был лишен турнирного значения, ведь Польша уже оформила выход в плей-офф. Поединок проходил в удивительно конкурентной борьбе, но в итоге победу одержала Бельгия – 70:69.

Евробаскет-2025: Франция разгромила Исландию, Босния и Герцеговина дожала Грузию