Евробаскет-2025, мужчины, 1/4 финала

Финляндия – Грузия – 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17)

В четвертьфинале нынешнего чемпионата Европы встречались две сенсации турнира – Финляндия, которая в 1/8-й выбила Сербию и Грузия, которая в своем плей-офф оказалась сильнее Франции. Кроме того, на групповом этапе грузины одолели Испанию, но фаворитом 1/4-й финала считалась Финляндия.

Команды провели очень активную первую четверть, которая завершилась победой финнов с солидным отрывом – 28:15. Вторая десятиминутка была более конкурентной, но ее все равно выиграли хозяева турнира и ушли на перерыв при комфортном преимуществе в счете. Грузия уверенно выиграла третью четверть и сократила отставание. Впрочем, финны не дали себя догнать и одержали уверенную победу – 93:79.

В полуфинале турнира Финляндия сыграет с победителем пары Германия – Словения.

