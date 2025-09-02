Состоялись матчи второго пула очередного игрового дня чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа С

Кипр – Грузия – 61:93 (13:15, 13:27, 15:26, 20:25)

Группа D

Исландия – Словения – 79:87 (20:21, 15:15, 11:24, 33:27)

Сборная Грузии в группе С одержала важную победу над командой Кипра и повысила свои шансы на попадание в топ-4 по итогам групповой стадии. Грузины занимают третье место, имея 6 очков, а в заключительном матче отбора сыграют против команды Боснии и Герцеговины.

В группе D сборная Словении одержала сложную победу над командой Исландии. Перед заключительной 10-минуткой матча словенцы имели преимущество в 14 очков (60:46), но исландцы почти вернулись к игре, но все же уступили в восемь пунктов – 79:87. Лидер словенской команды Лука Дончич за 32 минуты принес своей команде 26 очков, сделал 7 подборов и 4 передачи.

Словения третья в таблице группы, а в заключительном матче сыграет против Израиля.

