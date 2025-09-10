Команды Германии и Словении провели четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/4 финала

Германия – Словения – 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17)

В последнем четвертьфинале Евробаскета-2025 один из фаворитов турнира, сборная Германии, встречалась со Словенией, за которую до этого невероятную игру показывал Лука Дончич.

Несмотря на то, что немцы были явным фаворитом матча, Словения победила в первой четверти с разницей в 11 очков. Две следующие десятиминутки проходили при небольшом преимуществе Германии, которая сократила отставание, а в последней четверти "Бундестим" смог выйти вперед.

Долгое время последний отрезок игры проходил в очень конкурентной борьбе, но Словения все же не смогла вернуть себе лидерство, а Германия в конце матча увеличила свой отрыв и одержала победу – 99:91.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, который сделал дабл-дабл (39 очков, 10 подборов). В полуфинале турнира Германия сыграет со сборной Финляндии.

