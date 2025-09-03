Состоялись заключительные матчи пятого тура Евробаскета в группах A и B. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа A

Турция – Сербия – 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17)

Группа B

Финляндия – Германия – 61:91 (19:21, 17:29, 13:19, 12:22)

Турция одолела в сверхтяжелом матче Сербию (95:90). Альперен Шенгюн заработал за игру сумасшедшие 28 очков, 8 ассистов и 13 подборов, помог своей команде выиграть группу A. Сербы же заняли второе место, опередив Латвию, Португалию, Эстонию и Чехию.

Германия заняла первое место в группе B после победы над Финляндией в пятом туре со счетом 91:61. 23 очка и 7 подборов в исполнении Франца Вагнера принесли Бундестим уверенный выход в плей-офф Евробаскета.

