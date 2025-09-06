Сборные Германии и Португалии провели встречу 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/8 финала

Германия – Португалия – 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7)

Сборная Германии продолжает свой победный ход на нынешнем Евробаскете. Команда, которая без единого поражения преодолела групповой этап, в матче плей-офф неожиданно получила серьезное сопротивление от Португалии.

Три четверти продолжалась напряженная борьба. Португальцы действовали дисциплинированно в обороне и не позволяли фавориту отрываться в счете. Перед решающим отрезком на табло было минимальное лидерство Германии – 52:51.

Впрочем, в заключительной десятиминутке сборная Германии продемонстрировала настоящую мощь. Фавориты выиграли финальную четверть со счетом 33:7 и довели дело до убедительной победы – 85:58.

Лучшим на площадке стал центровой Португалии Неемиас Куэта. Он завершил матч с показателем в 18 очков и 11 подборов.

В следующем раунде немцы встретятся с победителем пары Франция – Грузия.

