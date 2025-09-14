Сборные Турции и Германии разыграли золото чемпионата Европы-2025 по баскетболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, финал

Турция – Германия – 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

Бавария заключила контракт с форвардом баскетбольной сборной Украины U-20

14 сентября в финале Евробаскета-2025 сошлись сборные Турции и Германии. Турки прошли турнир на одном дыхании – выиграли все матчи группы, в плей-офф выбили Швецию, Польшу и уничтожили Грецию с Яннисом Адетокунбо. Немцы же подтвердили статус действующих чемпионов мира: легко прошли группу, в плей-офф переиграли Португалию, вырвали победу в Словении с Лукой Дончичем и без проблем обыграли Финляндию. Именно эти две команды и определили, кто станет новым королем европейского баскетбола.

Надо отметить, что матч прошел в очень плотной борьбе, как и положено финалу: первую четверть выиграли немцы, во второй вперед уже вышли турки. Первая половина встречи завершилась со счетом 46:40 в пользу сборной Турции. "Качели" продолжились в третьей четверти, которую уже взяла Германия – 26:21.

Напряжение не спадало и в заключительной десятиминутке: сначала турки вырвались вперед благодаря спурту на старте. В целом в течение четверти и в концовке матча команды поочередно выходили вперед, но успешнее была Германия, которая победила 88:83.

Лучшим на площадке был центровой Хьюстона и сборной Турции Альперен Шенгюн, который набрал 28 баллов и сделал 3 подбора и 3 перехвата.

Таким образом, сборная Германии делает "дубль", добавив титул чемпионов Европы к короне чемпионов мира!

Евробаскет-2025: Яннис выгрызает бронзу для Греции в эпической концовке – Финляндии почти удался камбэк