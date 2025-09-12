Команды Германии и Финляндии провели поединок 1/2 финала чемпионата Европы-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/2 финала

Германия – Финляндия – 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13)

Немецкая и финская сборные устроили настоящее наслаждение для гурманов баскетбола – они сыграли с явным акцентом на атаку. Как следствие, уже в первой четверти команды набрали на двоих 56 очков, а во второй – 52. Немцы при такой игре достигли отрыва в 14 пунктов – 61:47.

В дальнейшем Бундестим оставалось лишь удержать преимущество и получить итоговую победу. Немецкие баскетболисты на классе этого молниеносно достигли и завоевали путевку в финал.

Самым результативным игроком у победителей стал разыгрывающий клуба НБА Бруклин Нетс Деннис Шредер. Он набрал 26 очков, сделал 5 подборов и 12 передач.

В решающем поединке Евробаскета-2025 сборная Германии сыграет или с командой Греции, или со сборной Турции, которые сойдутся во втором полуфинале.

