Состоялись матчи пятого тура Евробаскета в группах C и D. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Група C

Босния и Герцеговина – Грузия – 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14)

Група D

Франция – Исландия – 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28)

Евробаскет-2025: Германия выиграла свою группу, победив Финляндию, сумасшедшая перестрелка Турции и Сербии

В группе С состоялся конкурентный матч между Боснией и Герцеговиной и Грузией. Балканцы хорошо начали игру и после первых двух четвертей имели преимущество в 12 очков. Грузины уверенно выиграли третью десятиминутку, но боснийцы все же смогли дожать соперника и одержать победу – 84:76. Благодаря этой победе Босния и Герцеговина поднялась на первое место в турнирной таблице, Грузия – четвертая.

В другом матче дня сборная Франции спокойно разобралась с Исландией. Французы разгромно выиграли первую четверть 36:9 и в дальнейшем проиграли лишь одну десятиминутку. Серебряные призеры Олимпиады-2024 одержали свою четвертую победу на Евробаскете и сейчас возглавляют свою группу. Исландцы же, проиграли все матчи и находятся на последнем месте таблицы.

Литва победила Швецию, Латвия уничтожила Чехию и оформила выход в плей-офф Евробаскета-2025 (ВИДЕО)