Сборные Италии и Словении провели матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/8 финала

Италия – Словения – 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)

Команда Словении не была фаворитом встречи – этот статус имела команда Италии. Впрочем, первую четверть балканцы выиграли с преимуществом в 18 пунктов (29:11). Итальянцы ответили, хотя и не так мощно. 50:40 в пользу Словении – при таком раскладе соперники ушли на большой перерыв.

В третьей четверти Лука Дончич и Ко еще на шесть очков увеличили свое преимущество, после чего, вероятно, уже поверили в победу. Это было логично, но очень опасно – Италия в заключительной четверти отыграла 9 пунктов, но матч не спасла.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич. На его счету дабл-дабл из 42 очков, 10 подборов и одной передачи. 11 очков набрал Клемен Препелич.

В составе сборной Италии 22 очка, пять подборов и три передачи на свой счет записал Симоне Фонтеккио. 12 очков набрал Салиу Нианг.

