Состоялись очередные матчи четвертого игрового дня на Евробаскете-2025. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа A

Латвия – Сербия – 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17)

Группа B

Великобритания – Швеция – 59:78 (13:19, 17:16, 17:26, 12:17)

Группа C

Кипр – Греция – 69:96 (13:22, 18:21, 16:26, 22:27)

Группа D

Франция – Словения – 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25)

Латвия и Сербия устроили шоу в матче лидеров группы A. Никола Йокич стал главным героем игры, набрав сумасшедшие 39 очков в поединке, чем принес сербам победу.

В группе B Швеция переиграла Великобританию со счетом 78:59. Джабриль Бело набрал 14 очков, в частности выполнил 2 трехочковых броска, но не сумел спасти свою команду от поражения скандинавам.

В группе C Греция уверенно победила Кипрлучшим игроком матча стал Тайлер Дорси, который принес балканской команде 21 очко.

Франция совершила камбэк в игре против Словении в группе D. После не очень удачных первых двух отрезков игры французы проснулись и одержали победу над Дончичем и компанией. Звезда Лос-Анджелес Лейкерс получил 39 очков за игру, но этого было мало – Словения и в дальнейшем остается на дне своей группы. Сильвен Франциско недалеко отстал от результата Дончича – у француза 32 очка за игру.

