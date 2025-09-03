Евробаскет-2025, мужчины

Группа A

Эстония – Португалия – 65:68 (14:14, 18:13, 13:20, 20:21)

Группа B

Черногория – Великобритания – 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21)

Португалия одолела Эстонию в напряженном матче группы A. Интрига в этой игре сохранялась до последней секунды. Эстонцы почти оформили камбэк, но последнее слово в игре было за португальцами. Лучший результат в игре показал Артур Конончук, который принес Эстонии 20 очков и оформил 4 подбора. Интересно, что Конончук является потомком украинских переселенцев, которые перебрались в Эстонию после чернобыльской катастрофы.

В группе B Великобритания победила Черногорию. Самым результативным игроком матча стал игрок балканцев Никола Вучевич, который заработал 31 очко и сделал 11 подборов. Среди британцев лучшим стал Майлз Хессон, который принес своей команде 25 очков и сделал 7 подборов за игру. После этого матча Черногория потеряла шансы на выход в плей-офф.

