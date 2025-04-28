Украинская теннисистка Марта Костюк пошутила о переносе матчей турнира WTA 1000 в Мадриде.

Сегодня, 28 апреля Марта Костюк должна была сыграть против "нейтральной" россиянки Анастасии Потаповой в 1/8 финала турнира в Мадриде. Однако все запланированные матчи игрового дня были перенесены из-за массовых отключений света в Испании.

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Костюк в своем Instagram в шутку обратилась к компании ДТЭК, которая является крупнейшим частным инвестором энергетической отрасли Украины.

"WTA 1000 и 1000 свечей. Есть ли какие-то апдейты по расписанию, ДТЭК?", – написала Марта.

Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии и Франции произошли массовые отключения света. Сообщалось, что восстановление электроэнергии в Испании займет от 6 до 10 часов. Пока неизвестно, когда состоятся перенесенные матчи турнира в Мадриде.

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