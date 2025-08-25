"Он годами говорит этот бред, говоря, что мне нужно драться с настоящим боксером. Что ж, коротышка, поздравляю. Ты осуществил свое желание.

Звездный Кроуфорд получил плохие новости перед боем с Канело – он потеряет пояс WBA независимо от результата

"Танк" уже давно бьет людей моего размера. Поскольку все думают, что размер не имеет значения, я хочу, чтобы вы все так же думали, когда я буду складывать Джервонту пополам. Обещаю вам, этот бой не продлится до конца. Кто-то пойдёт спать. Давление растет, Джервонто, и я более чем готов осуществить один из самых больших апсетов в истории бокса.

Если я выиграю, то побежу одного из величайших боксеров и сделаю невозможное. Если он выиграет, то даст вам все, что вы хотите видеть, и отправит меня обратно на YouTube. Но если он проиграет, весь этот образ крутого парня и плохиша исчезнет.

Это самый опасный поединок в моей карьере. Это не инфлюенсер, не боец ММА или боксер на пенсии. Он дерется с пяти лет, а у меня пять лет боксерского опыта. Два нокаутера. Один победитель. Кто-то пойдет спать", – приводит слова Пола Ring Magazine.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом состоится 14 ноября в Атланте (США). Поединок будет транслировать платформа Netflix.

Наследник Тайсона Фьюри хочет бой за чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе – речь не о титулах Усика