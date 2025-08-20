Украинская легкоатлетка Алина Ярошина, специализацией которой является бег на 400 метров, попала в лист отстранений Национального антидопингового центра Украины.

Бех-Романчук получила официальную дисквалификацию за допинг – украинку признана виновной

Сообщается, что в организме 28-летней Ярошиной обнаружены следы энобосарма (остарина) и его метаболитов одефенилостарина, а также RAD140, которые запрещены. Спортсменка временно отстранена от стартов, начиная с 14 июля этого года.

Алине Ярошиной грозит до четырех лет дисквалификации. При смягчающих обстоятельствах легкоатлетка может получить до двух лет наказания.

Напомним, во вторник, 19 августа, стало известно, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четыре года дисквалификации за проваленный допинг-тест.

Бех-Романчук отреагировала на свою дисквалификацию за допинг: "Мне приходится делать тяжелый выбор"