Российские и белорусские спортсмены решением ISF получили возможность соревноваться в "нейтральном" статусе, о чем сообщил официальный сайт организации.

ФИДЕ допустила сборную России к командному чемпионату мира по шахматам – в организации объяснили скандальное решение

Представители страны-оккупанта и ее соратницы с марта 2022 года из-за рекомендаций МОК, связанных с началом полномасштабного вторжения России в Украину, были лишены права соревноваться в парусном спорте. Также в соревнованиях не могли участвовать лодки, которые принадлежат и контролируются физическим или юридическим лицами из России и Беларуси.

Сейчас ISF допустила к соревнованиям как россиян, так и белорусов, а также лодки, принадлежащие россиянам или белорусам, в соответствии со Всемирной политикой нейтралитета парусного спорта.

Кроме того Совет парусного спорта поддержал доступ российских и белорусских функционеров, которым разрешено занимать места во Всемирном парусном совете, комитетах, подкомитетах и комиссиях.

В Кривом Роге повреждена ДЮСШ в результате удара российских оккупантов (ФОТО)