Еще один украинец бесславно завершил выступления на ЧМ по легкой атлетике – не попал даже в полуфинал отбора
Александр Погорелко не вышел из квалификации в беге на 400 метров.
Украинский легкоатлет Александр Погорелко оказался в стороне от лучших бегунов мира на дистанции 400 метров.
Погорелко в своем квалификационном забеге показал седьмой результат – 45,44 секунды. Эта позиция не позволила Александру попасть в полуфинал.
Александр Погорелко выступал на втором в карьере чемпионате мира. В 2023 году он тоже завершил выступления в квалификации.
Напомним, ранее украинка Ирина Климец в третий раз не справилась с квалификацией ЧМ в метании молота, а прыгун с шестом Александр Онуфриев дебютировал на чемпионате мира, но остался без финала.
