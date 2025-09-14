Александр Погорелко не вышел из квалификации в беге на 400 метров.

Украинский легкоатлет Александр Погорелко оказался в стороне от лучших бегунов мира на дистанции 400 метров.

Погорелко в своем квалификационном забеге показал седьмой результат – 45,44 секунды. Эта позиция не позволила Александру попасть в полуфинал.

Александр Погорелко выступал на втором в карьере чемпионате мира. В 2023 году он тоже завершил выступления в квалификации.

Напомним, ранее украинка Ирина Климец в третий раз не справилась с квалификацией ЧМ в метании молота, а прыгун с шестом Александр Онуфриев дебютировал на чемпионате мира, но остался без финала.

