Хиромаса Уракава 2 августа провел роковой для себя поединок против Йодзи Сайто.

Хиромаса Уракава не перенес повреждений, которые получил во время боя с Йодзи Сайто, состоявшегося 2 августа в Токио. Об этом сообщило WBO.

Уракава потерпел поражение от Сайто в восьмом раунде поединка. Точная причина смерти Хиромасы не сообщается.

Новость о смерти Уракавы поступила через несколько часов после того, как стало известно, что умер японский боксер Шигетоши Котари. Он 2 августа на том же ивенте проиграл Ямато Хате.

