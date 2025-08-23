"Когда ты боксируешь с кем-то, кому уже 37 лет – конечно ты победишь пенсионера. Мозес Итаума соревнуется с мягкими, медленными британцами. Его соперники скучные, как Кличко.

Менеджер Тайсона Фьюри рассказал о будущем Итаумы, которого называют потенциальным соперником Усика

Его еще не проверяли и я хочу стать его следующим соперником. Узнать, на что Итаума вообще способен. Я же хочу, чтобы меня знали за то, что я берусь за тяжелые бои. Я беру лучшие бои, на которые способен, и мое резюме это доказывает", – цитирует Брэндона Мура Boxing Scene.

Напомним, что 16 августа Итаума (13-0, КО 11) нокаутировал Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) в первом раунде. 20-летнего британца сейчас называют одним из самых вероятных кандидатов на бой против Александра Усика (24-0, KO 15).

