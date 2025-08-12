"Я вам скажу и люди всегда говорили, что я – сумасшедший. Нет, я не сумасшедший. Единственный, кто сейчас может остановить Усика – это Мартин Баколе. И люди, разбирающиеся в боксе, знают, почему я так говорю. Его команда тоже знает. Он знает, что единственный, кто может остановить Усика сейчас – это никто другой, как Баколе. Это факт.

"Усик начал кричать, выпрыгнул с ринга": Баколе – о спаррингах с украинским чемпионом

Даже Паркер тогда был в затруднительном положении, хотя согласился боксировать с нами всего за день до боя. Он сам знает, что той ночью у него были проблемы. Но в боксе может произойти что угодно: один удар может все изменить. Однако если говорить о боксе, уровень Усика сейчас очень высокий", – цитирует Баколе для Seconds Out.

Напомним, Усик в июле во второй раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Что касается Мартина Баколе, то он проиграл Джозефу Паркеру нокаутом во 2-м раунде.

