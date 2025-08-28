"Да он уже вроде всех переехал. Он реально всех переехал. Нет больше никого. Реально нет. Я не вижу никого, кто мог бы создать ему какие-то проблемы. Интрига разве что в том, что он еще немного станет старше. И это очень правильное решение, что он понемногу завершает карьеру. Потому что ты можешь думать и чувствовать, что ты самый сильный. Тем более, если прошел всех оппонентов. Но возраст понемногу берет свое. И возраст сейчас – единственный, кто может победить Усика. Только возраст. Только.

Усик обвинен во лжи насчет травмы – тренер Паркера обратился к WBO

А так... Ему нет равных. Он легенда. Реальная легенда. Никто с ним ничего сделать не может. Они все в шоке. Никто не может ему ничего противопоставить. Он просто всех переигрывает. Очень классный боксер", – заявил Богачук в интервью vRinge.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона в хевивейте. В январе следующего года легендарному украинцу исполнится 39.