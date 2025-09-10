Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) рассказал, что обязательно еще вернется на ринг и проведет бой против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), сообщает talkSPORT.

Промоутер Джошуа рассказал, когда его подопечный завершит карьеру

"Моим болельщикам: я вернусь, чтобы надеть ботинки и надеть перчатки, как можно быстрее. Надеюсь ударить Фьюри по голове и потанцевать перед его мерцающим джебом. Я горжусь Паркером, даже несмотря на то, что он является моим соперником. Настоящий признает настоящего.

Он готов драться с кем угодно и когда угодно, и это ДНК настоящего бойца. В отличие от его сумасшедшего приятеля Тайсона Фьюри. Я мог бы дискредитировать его карьеру/рекорд за считанные минуты, но оставлю это на будущее, если он когда-то вернется и будет драться со мной", – написал в частности Джошуа в сториз Instagram.

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Джошуа, ранее сообщил, что в 2026 году возможен бой Энтони против Тайсона Фьюри. Джошуа в последний раз дрался 21 сентября 2024 года – на Уэмбли проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Тайсон Фьюри в 2024 году потерпел два поражения от Александра Усика, после чего объявил о завершении карьеры.

Леннокс Льюис назвал один поединок супертяжей, который стоит провести: "Весь мир хотел бы этот бой"