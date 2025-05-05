35-летний экс-чемпион мира заявил о том, что не намерен работать на имидж Усика и Дюбуа, а также раскручивать их поединок.

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"Зачем вы спрашиваете меня об этом? Выключите камеру и задайте вопрос об этом поединке. Вы спрашиваете меня, чтобы продвигать их бой и свой канал. Я не буду этого делать. Я в этом не заинтересован, я не в этой игре. Это не мое дело. Впрочем, думаю, это будет хороший бой", – рассказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Как известно, реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля. Он состоится в Лондоне, на стадионе Уэмбли. На кону в нем будет стоять титул абсолютного чемпиона хевивейта.

Летом 2023 года боксеры уже встречались. Тогда досрочно в 9-м раунде выиграл Усик, которому Дюбуа в 5-м раунде нанес откровенный удар ниже пояса – Александр после этого долго восстанавливался.

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