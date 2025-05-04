Британский супертяжеловес Энтони Джошуа в ближайшие месяцы не выйдет на ринг.

"Когда вы хотите, чтобы я вернулся, люди? Я пытаюсь привести свое тело в порядок и перенесу небольшую операцию на локте. Это произойдет где-то в мае, осталось уладить некоторые детали.

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Это выведет меня из тренировочного процесса где-то на шесть-восемь недель. Как только выздоровею, то вернусь", – заверил Джошуа в комментарии DAZN.

Напомним, последний раз британец дрался в сентябре прошлого года против своего земляка Даниэля Дюбуа. Джошуа проиграл сокрушительным нокаутом в 5 раунде, потеряв серию из 4 побед подряд после двойного избиения от Александра Усика.