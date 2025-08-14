Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) может провести поединок против легендарного боксера Андре Уорда (32-0, 16 КО).

Джошуа заявил, что стороны могут договориться о поединке, если Андре Уорд будет благоразумным в своих денежных требованиях.

Эксперт заявил, что Усик освободит один чемпионский пояс – известно, что будет дальше

"Не приходи и не требуй многомиллионные гонорары за бой со мной. Поставь свою гордость выше эго и давай драться" – приводит слова Джошуа SecondsOut.

К слову, 40-летний Уорд в последний раз выходил на ринг еще летом 2017 года, тогда он нокаутировал россиянина Сергея Ковалева. На протяжении своей карьеры Андре Уорд был чемпионом мира во втором полусреднем (до 76,2 кг) и полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Ранее сообщалось, что в своем следующем поединке Энтони Джошуа встретится с олимпийским чемпионом 2016 года Тони Йокой.

Непобедимый чемпион мира готов возобновить карьеру ради поединка с Джошуа: "Я бы провел этот бой на Уэмбли"