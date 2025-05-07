Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о трех бойцах, против которых он хотел бы драться.

Бывший оппонент Владимира Кличко и Александра Усика Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) прокомментировал свои планы по выбору соперников.

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"Я думаю, что интересными были бы мои поединки с Мартином Баколе, Агитом Кабайелом и Деонтеем Уайлдером. Это то, что должно быть зрелищным.

Также надеюсь, когда-нибудь мой бой с Тайсоном Фьюри все же состоится. Бокс не должен остаться без этого поединка", – цитирует 35-летнего боксера TalkSport.

Добавим, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявил о завершении карьеры в начале 2025 года, но он допустил, что может вернуться для трилогии с Александром Усиком.

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