Британский и американский боксеры смогут выяснить, кто из них сильнее только за океаном.

Возможный поединок между Энтони Джошуа и Джейком Полом, скорее всего, не состоится в Великобритании, сообщает Sky Sports.

Промоутер оценил возможность поединка между Джошуа и Джейком Полом: "Нганну уничтожил бы его"

По информации источника, Британский боксерский совет не санкционирует такой бой из-за разницы в габаритах и опыте.

К слову, Джошуа всю карьеру является супертяжем, тогда как Пол лишь однажды боксировал в тяжелом дивизионе, одолев 58-летнего Майка Тайсона.

Отмечается, что в Англии не пойдут на такой риск для здоровья одного из боксеров. В этом случае поединок пройдет в США, где к таким вопросам относятся не так внимательно.

Напомним, в своем последнем поединке Джошуа проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Джейк Пол в июне победил по очкам экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира, указав Усику на его место: "Александру лучше там и оставаться"