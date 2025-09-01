В матче 1/8 финала Открытого чемпионата США Новак Джокович в трех сетах одолел немца Яна-Леннарда Штруффа. Читайте отчет о дуэли на "Футбол 24+".

US Open 2025. 1/8 финала, мужчины

Новак Джокович (Сербия, ATP № 7) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, ATP № 144) – 6:3, 6:3, 6:2

Чемпионка Уимблдона феерично прорвалась в четвертьфинал US Open, отыграв 8 матч-болов у сенсационной американки

В борьбе за выход в четвертьфинал седьмая ракетка мира Новак Джокович сошелся с Яном-Леннардом Штруффом, который в рейтинге ATP шел на 114-й строчке. Поединок длился 1 час 51 минуту. Серб без особых проблем одолел оппонента в трех сетах, одержав разгромную победу 3:0. Интересно, что это была восьмая встреча соперников – счет 8:0 в пользу Новака.

Как сообщает Opta Ace, Джокович стал самым возрастным теннисистом (38 лет 94 дня) в Открытой эре, кому удалось выйти в четвертьфинал каждого из четырех турниров Большого шлема в одном сезоне. Также серб стал первым теннисистом в истории, кому удалось дойти до 1/4 финала на всех турнирах Grand Slem в девяти разных сезонах. Для серба этот выход в 1/4 финала US Open стал 64-м в карьере.

Напомним, Джокович побеждал на Открытом чемпионате США в 2011, 2015, 2018 и 2023 годах.

За выход в полуфинал Новак будет бороться с 4-й ракеткой мира Тейлором Фрицем из США.

Костюк сделала неожиданное признание относительно выступлений на US Open-2025: "Ехала пройти первый круг"