Победа над Кецмановичем стала для Джоковича 100-й на турнирах Уимблдон, сообщает ATP. Для этого сербу понадобилось 112 матчей на этих соревнованиях.

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Интересно, что Новак стал лишь вторым теннисистом в истории, которому удалось преодолеть отметку в 100 побед на Уимблдоне. Первым же был Роджер Федерер (105 побед). Если же Джокович сможет победить на нынешнем турнире, то повторит еще один рекорд Федерера (8 побед) и станет самым возрастным победителем Уимблдона в новой эре.

В общем, за свою карьеру Новак провел 443 матча на турнирах Grand Slam, в которых одержал 390 побед и 53 раза проиграл. К слову, рекордсменом по количеству побед на одном турнире Grand Slam является Рафа Надаль – 112 побед на Ролан Гаррос.

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