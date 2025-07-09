Флавио Коболли и Новак Джокович провели встречу 1/4 финала Уимблдонского турнира. Результат матча и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/4 финала

Флавио Коболли (Италия, АТР № 24) – Новак Джокович (Сербия, № 6) – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6

Синнер ворвался в полуфинал Уимблдона, не заметив соперника – дальше его ждет земляк или Джокович

Джокович был фаворитом матча и смог свой статус подтвердить. Для этого ему понадобилось 3 часа 13 минут.

Новак в первом сете вел в счете 5:4 и имел на подаче Коболли сетбол, но его не реализовал. После этого судьба партии решилась на тай-брейке, где итальянец сыграл почти безупречно (допустил лишь одну ошибку против двух у серба).

Джокович, не сумев повести в общем счете, после этого добился тотального контроля за событиями на корте и уверенно выиграл второй сет. Далее – он продолжил сохранять игровое преимущество за собой и выиграл еще два сета.

Новак Джокович в 52-й раз вышел в полуфинал турнира серии Grand Slam.

В полуфинале Джоковича ждет встреча с Янником Синнером. Во второй встрече 1/2 финала сойдутся американец Тейлор Фриц и испанец Карлос Алькарас.

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Novak Djokovic reaches his 14th #Wimbledon semi-final with a defiant comeback against Flavio Cobolli, winning 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4 on Centre Court ?



What a performance from the Serb pic.twitter.com/NMntCojSTH — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

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