Джокович стал последним участником 1/2 финала Уимблдона – серб не дал состояться итальянскому полуфиналу
Флавио Коболли и Новак Джокович провели встречу 1/4 финала Уимблдонского турнира. Результат матча и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".
Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/4 финала
Флавио Коболли (Италия, АТР № 24) – Новак Джокович (Сербия, № 6) – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6
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Джокович был фаворитом матча и смог свой статус подтвердить. Для этого ему понадобилось 3 часа 13 минут.
Новак в первом сете вел в счете 5:4 и имел на подаче Коболли сетбол, но его не реализовал. После этого судьба партии решилась на тай-брейке, где итальянец сыграл почти безупречно (допустил лишь одну ошибку против двух у серба).
Джокович, не сумев повести в общем счете, после этого добился тотального контроля за событиями на корте и уверенно выиграл второй сет. Далее – он продолжил сохранять игровое преимущество за собой и выиграл еще два сета.
Новак Джокович в 52-й раз вышел в полуфинал турнира серии Grand Slam.
В полуфинале Джоковича ждет встреча с Янником Синнером. Во второй встрече 1/2 финала сойдутся американец Тейлор Фриц и испанец Карлос Алькарас.
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